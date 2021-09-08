Doğu Perinçek: Adli yılı dua töreni ile açma ve benzeri hareketler Ak Parti'ye kaybettiriyor

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Ulusal Kanal'da 'Çıkış Yolu' programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Bir dost olarak söylüyorum: Adli yılı dua töreni ile açma vb. hareketler Ak Parti'ye kaybettiriyor" dedi.

"Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır" ifadelerini kullanan Perinçek şunları söyledi;

"Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. Net bir şekilde görmeleri lazım. Din istismarı çok tehlikeli ve AK Parti yönetimine fayda sağlamaz. Buradan kazanacakları bir oy yok."

Adli yıl açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da duaya cübbesiyle eşlik etmişti.

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