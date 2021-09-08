T24 LogoT24 Logo
Haberler

Doğu Perinçek: Adli yılı dua töreni ile açma ve benzeri hareketler Ak Parti'ye kaybettiriyor

"Bu bir din istismarıdır"

08 Eylül 2021 21:35

T24 Video Haber Merkezi

Ulusal Kanal'da 'Çıkış Yolu' programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Bir dost olarak söylüyorum: Adli yılı dua töreni ile açma vb. hareketler Ak Parti'ye kaybettiriyor" dedi. 

"Burada sorun Ali Erbaş'ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş'a gel burada dua oku diyen bir hükümet var. Sorumluluk hükümette ve yargıdadır. En başta da sayın Erdoğan'dadır" ifadelerini kullanan Perinçek şunları söyledi;

"Bu bir din istismarıdır. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin gidişatıyla ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar, kaybederken de mantıklı davranamıyorlar. Yargıtay duayla açılmaz. Duanın yeri camidir, evlerdir. Din istismarıyla bir çıkış yok. Bu çare değil, çaresizlik. Net bir şekilde görmeleri lazım. Din istismarı çok tehlikeli ve AK Parti yönetimine fayda sağlamaz. Buradan kazanacakları bir oy yok."

Adli yıl açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken Yargıtay Başkanı  Mehmet Akarca da duaya cübbesiyle eşlik etmişti. 

TIKLAYIN - Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti

yargıtayperinçekdua

Diğer Videolar

Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim videosu

Arabanın farlarını 30 saniyede çaldılar

Market açılışında indirim yapılınca izdiham oluştu

Akşener: İnsanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsanız; neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24