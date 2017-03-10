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'Perde Ayn-ı Cin' vizyona girdi; işte fragmanı

10 Mart 2017 17:20

Korku türünde kitaplar yazan tanınmış bir yazar olan Okan, son kitabını yazmak için memleketi Antalya’ya gider. Hiçbir zaman gözlüklerine alışamamıştır ve bu nedenle burada göz doktoru arkadaşı Levent’in teklifiyle lazer ameliyatı olmayı kabul eder. Ancak bu ameliyat gözünde tuhaf durumların yaşanmasına neden olur; bir gözündeki perde tamamen kalkmıştır ve bu kısa zaman içerisinde görünmeyen varlıkları görebilmesine yol açar. Cinler ve ruhlar alemini görebilen Okan, bu kabustan kurtulabilmek için çeşitli yollara başvurur, ancak kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir… Ediz Günay’ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Orkun Özen, Uğur Dönmez ve Burcu Ayhan yer alıyor. Filmin müzikleri ise 21 Gram müzik grubuna ait.

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