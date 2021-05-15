Pendik’te drift yapan sürücü, tepki gösteren mahallelilerin üzerine aracını sürdü

İstanbul Pendik’te drift yapan 2 otomobil sürücüsü, tepki gösteren mahallelilerin üzerine aracını sürdü. Geçen hafta yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Otomobil sürücülerinin başka bir araca çarparak kazaya neden olduklarının görüldüğü görüntülerde, araç sürücülerinin vatandaşları ezmeye çalıştıkları yer alıyor.

İddiaya göre, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçan 2 otomobile çevredeki vatandaşlar tepki gösterince otomobildekiler ve vatandaşlar arasında tartışma çıkmış, bunun üzerine otomobil sürücüleri, tartıştıkları vatandaşların üzerine araçlarını sürerek ezmeye çalışmıştı.

Bu sırada otomobillerden birinin yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla 2 kişi yaralanmış ve çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan kişiyi araçtan çıkararak darp etmişti.