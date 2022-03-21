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Spor

Pelkas gol attı, Fenerbahçe TV yıkıldı!

Sarı-lacivertliler 88. dakikada gelen galibiyet golü ile Konyaspor'u 2-1 yendi

21 Mart 2022 08:57

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, sarı-lacivertlilerin 88. dakikada Pelkas'la bulduğu golden sonra karşılaşmanın canlı anlatımını yapan Fenerbahçe TV adeta yıkıldı. Maçı anlatan sunucular büyük bir sevinç yaşarken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 88. dakikada gelen galibiyet golüyle, kulübün resmi televizyon kanalı FB TV'de adeta yer yerinden oynadı.

Pelkas'ın attığı golden sonra stüdyoda sevinç çığlıkları 

Konyaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi. FB TV'de karşılaşmanın canlı anlatımını yapan sunucular 88. dakikada Pelkas'ın attığı golden sonra büyük sevinç yaşarken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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