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Pekin'de vakalar artıyor, normalleşme durdu

17 Haziran 2020 14:06

Çin’in başkenti Pekin’de bir toptan gıda pazarından kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı artarken, kentteki tedbirler yeniden sıkılaştırıldı.

Pekin Belediyesine bağlı sağlık komisyonu, başkentte dün itibarıyla 31 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Yeni verilerle birlikte, Pekin’deki Xinfadi toptan gıda pazarından kaynaklı Koronavirüs vakalarının sayısı 137’ye çıktı. Dört eyalette de söz konusu pazar kaynaklı vakalar görüldü.

Çin’de Covid-19 salgınında Pekin kaynaklı ikinci dalga yaşanması endişesi üzerine kentteki normalleşme eğilimi kesilirken, tedbirler yeniden artırıldı. Kısmi bir kapatılma yaşanan başkentteki alarm seviyesi 2’den 3’e yükseltildi. Orta ve yüksek riskli olarak nitelenen yerleşim sakinleri ile Xinfadi pazarı çalışanlarının Pekin’i terk etmeleri yasaklanırken, diğer vatandaşlardan da mecbur kalmadıkça kentten ayrılmamaları istendi.

Kısıtlamalar arttırıldı
Pekin Belediyesi yetkililerinden Chen Bei, dün düzenlenen basın toplantısında orta ve yüksek riskli bölgelerdeki tüm mahalle ve sitelerin kapatıldığını, tüm sakinlerin evlerinde kalmaları ve nükleik asit testi yaptırmaları gerektiğini bildirdi. Öte yandan, kentteki tüm ilk ve orta okullarda yeniden eğitime ara verilerek, online eğitime geçildi. Kentteki toplu taşıma araçlarına da yolcu sayısında kısıtlamaya gitme talimatı verildi.

Çinli yetkili, son durumda üretimin durmasının gerekli olmadığını, ancak virüsün bulaşma riskini düşürmek için personelin evden çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Uçuşlar iptal
Pekin’e yapılacak 640 ve Pekin’den yapılacak 615 uçuş olmak üzere toplam bin 255 uçuşun da bugün itibarıyla iptal edildiği bildirildi. Pekin’de 2 haftadan az bir süre önce alarm seviyesi düşürülmüştü.

Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu da dün Çin anakarasında 44 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bunlardan 33’ünün yerel, 11’inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

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