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Pedallar 4’ncü kez Ömer Halisdemir için çevrildi

10 Temmuz 2020 12:54

Arnavutköy Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu’nda 25 profesyonel bisikletçi Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan yola çıktı. Sporcular 6 ili geçerek her ilden toprak alıp 4 yıl önce 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabrine ulaşacaklar.

Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak için üç yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştiriyor. Tur kapsamında 25 profesyonel bisikletçi, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı’nda start verdi. Bisikletçiler Niğde'nin Bor ilçesine kadar pedal çevirecek. Niğde'ye ulaşmak için geçtiği illerde mola verip o ilin ileri gelenleri ve mülki idare amirleriyle görüşecek olan sporcular daha sonra o ilden alınan toprağı da alarak, yollarına devam edecekler.

Geçtiğimiz yıl 800 kilometre yol giden sporcular, bu sene 1000 kilometre bisiklet sürerek, Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabrine ulaşacaklar. Sporcular, ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Bursa’ya varacaklar. Ardından sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan aldıkları toprakları şehidimizin ailesine teslim edecek.

Bisikletçileri uğurlama törenine Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Bin kilometrelik yolculuğun manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Şehitlerimizin ruhu şad olsun. 25 profesyonel sporcumuzla beraber bu yıl 4’ncüsünü düzenliyoruz. Bisikletçilerimizin İstanbul dahil 9 ilden aldıkları şehit topraklarını şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrine ulaştıracaklar. Bin 100 kilometrelik yolculuk esnasında çok anlamlı olan bu etkinliği sporcularımızın sağlıklı bir şekilde bitirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Manevi değeri olan bir tur”
Pandemi sürecinde de bisiklet turu yapıldığı için mutlu olduğunu ve tur için Antalya’dan geldiğini aktaran Yiğit Eryılmaz, “Antalya’dan 4’ncü Ulusal Ömer Halisdemir bisiklet turu için geldim. Milli sporcuyum geçen yıl da katılmıştım bizim için duygusal anlamı çok büyük. Manevi değeri olan bir turdu. Bu sene de bize pandemi sürecinde bile bu fırsatı sunan Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Mutluyuz, iyi ki gelmişiz” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık bin kilometre pedal çevireceğiz”
Bisiklet turuna ilk kez katıldığını söyleyen 18 yaşındaki Halil Çakır, “Amacımız şehitlerimizi temsil etmek inşallah kazasız belasız bir tur olur. Geçen yıl Balkan şampiyonasındaydım, katılamadım. Bu sene ilk kez katılıyorum. İlk etabımız Bursa, Yalova, Kütahya, Afyon en son Niğde’ye gideceğiz. Yaklaşık bin kilometre pedal çevireceğiz” şeklinde konuştu.

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