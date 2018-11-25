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Pazarcıdan "Depoları da boşalttılar ama" diyen CNN Türk muhabirine soğan fiyatı cevabı: Depoyla alakası yok; gardrobuna koyacak değil ya!

25 Kasım 2018 23:03

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Soğan fiyatlarını halkın ekmeğiyle oynamak için yükseltenlere karşı devlet insicamın ve düzenin bozulmaması için gereğini yapacak” açıklamasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından soğan depolarına baskın haberleri gelmeye devam ediyor ancak fiyatlarda herhangi bir düşüş yok. Soğan depolarına yönelik baskınlar, özellikle sosyal medyada eleştiri ve mizah konusu olurken; benzer bir yorum da CNN Türk Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan bir haberde mikrofon uzatılan pazarcı tarafından dile getirildi. Soğanın kışlık bir ürün olduğunu hatırlatarak depolarda saklanmasının normal olduğunu belirten esnaf, CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün baskınları hatırlatması üzerine de “Depoyla alakası yok, bu depoda duracak. Gardrobunda duracak değil ya" diye konuştu. Ana haber bülteninde yayınlanan haberde, “Depolar da boşaltılsa hala İstanbul'da bir kilo soğanın fiyatı 5 lira” anonsuyla soğan fiyatlarının yüksekliğinden yakınan ve son günlerde Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki ‘soğan operasyonları'na değinerek “Depoları da boşalttılar” diyen CNN muhabiri Öztürk'e pazarcı beklemediği bir cevap vererek, “Depoyla alakası yok, bu depoda duracak. Gardrobuna koyacak değil ya, bu kışlık ürün. Hastalık var hastalık” dedi.

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