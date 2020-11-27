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Garo Paylan, Süleyman Soylu'nun 8 yıl önceki sözlerini hatırlattı: "Kürt sorunu, Alevi sorunu, cinsiyet sorunu Türkiye'nin üç temel sorunudur"

HDP milletvekili Garo Paylan ve Süleyman Soylu arasında gerginlik yaşandı

27 Kasım 2020 13:06

HDP İstanbul Milletvikili Garo Paylan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında Plan ve Bütçe görüşmeleri Komisyonu’nda gerginlik yaşandı.

Paylan Soylu’nun 2012 yılında söylediği "Türkiye'nin 3 temel sorunu vardır: Bunlar, Kürt sorunu, Alevilerin yaşadığı sorunlar, üçüncüsü de kadın cinsiyet sorunudur‘’ sözlerini hatırlatarak ‘’Bunları ben yazsam terör örgütü üyeliğinden gece evimin kapısı kırılır’’ dedi. Paylan’ın konuşması sırasında Süleyman Soylu ‘’ Yanlış söylüyorsunuz, bunun öncesi var’’ dedi.

Soylu’nın sözlerine katıldığını belirten Paylan ‘’ Süleyman Soylu 2012 yılında çok doğru şeyler söylüyordu ama değişen Süleyman Soylu oldu. Niye? Rızayla huzur sağlamak isteyen Süleyman Soylu'dan zorla sessizlik sağlamak isteyen Süleyman Soylu'ya geçtik’’ diye konuştu.

Paylan ve Soylu arasında diyalog şöyle gelişti: 

Soylu:  Yanlış söylüyorsunuz.

Paylan:  Aynen böyle söylüyorsunuz efendim.

Soylu: Bakın, yanlış söylüyorsunuz. Bunun öncesi var.

Paylan:  Aynen böyle söylüyorsunuz. "Kürt sorunu çözülmeden yeni Anayasa yapmak mümkün değildir."

Soylu: Ama bunu burada 5 defa anlattım.

Paylan: "Çünkü vatandaşlık tanımından kimlik, dil, tanımına kadar pek çok konu gelip Kürt sorununa takılacaktır."

Soylu: 5 defa anlattım burada.

Süleyman Soylu 2012'de ne demişti?

2012 yılında Mardin'de yeni anayasayla ilgili bir panelde konuşan Süleyman Soylu şöyle demişti:

"Ben Türkiye'nin üç temel sorunu olduğunu görüyorum, Anayasa sorunun ötesinde üç sorun. Bunlar: Kürt sorunu, Alevilerin yaşadıkları sorunlar, üçüncüsü de kadın ve cinsiyet sorunudur. Bunlarla birlikte dindarlar ve köylülerin yaşadıkları sorunlar da vardır. Bunlar cumhuriyetin ötekileştirdikleriydi. Gayrimüslimlerle beraber bunlar da bir sorun olarak yaşanmıştır. Ama dindarların ve köylülerin sorunlarının son elli yılda önemli bir bölümü çözüldü."

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