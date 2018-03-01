Patates üreticilerinin sorunlarını, Arif V 216'yla anlattı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek için Cem Yılmaz'ın "Arif V 216" filmindeki robot maketi ve patatesle TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Niğde'nin Türkiye'nin yüzde 14 patates üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Gürer, Nevşehir ile birlikte bölgenin patates ambarı olduğunu vurguladı. Gürer, patates üreticisinin ürününü istediği fiyata satamadığını, depoladığını, yaklaşık 800 bin ton patatesin tüccar beklediğini, alınmadığı takdirde iki ay içinde bu patateslerin çürüyeceğini bildirdi. Gürer, patates için açıklanan desteğin çare olmadığını savundu. Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminde uzaydan gelen Pertev'in pili bittiğinde imdadına patatesin yetiştiğini aktaran Gürer, Yılmaz'ın milyonlara, patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu, filmindeki o görüntüyle de duyurduğunu dile getirdi.