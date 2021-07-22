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Parlamentoya giren fare paniğe neden oldu, oturuma ara verildi

22 Temmuz 2021 10:48

İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.

Parlamento Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada Parlamento'ya, yerel basında taraflıdan boyutları "XL" olarak betimlenen dev bir fare girdi.

Parlamento üyeleri arasında "aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı. Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı.

Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alınırken, farenin Parlamento'dan çıkması ile milletvekilleri arasında alkış sesleri yükseldi. 

İspanyaParlamentoya giren fareEndülüs Parlamentosu

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