Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı

Mersin’de evlilik hazırlığı yapan çift, kutlama için gittikleri restoran dönüşünde dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğün parasından oldu. Sabah uyandıklarında çantalarıyla birlikte bin 800 euro, 650 TL ve üç cep telefonunun çalındığını gören çift, soluğu nikah masası yerine karakolda aldı.

Fatma Polat ve Mustafa Zülküflü çifti, düğün parasını çaldırınca savcılığa suç duyurusunda bulunarak, paralarının bulunmasını istedi. Nişanlısının, evlenmek için Almanya’dan Mersin’e geldiğini belirten Fatma Polat, ''Eşim başını dizime koyup ‘5-10 dakika dinleneyim’ dedi. Gece biraz da geç saatlerdi, 02.00-03.00 sıralarıydı. O sırada bir beyefendi iki defa önümüzden geçti; ‘ne arıyorsunuz’ diye sordum, ‘eşimi’ ya da ‘arkadaşımı arıyorum’ gibi bir şey söyledi. Daha sonra eşimin uyuduğunu görünce ben de dalmışım. Gece saat 03.00’ten sabah 07.00’ye kadar uyuyakalmamız mümkün değil. Eşimin uykusu çok hafif, ben de öyleyim.” dedi.

Olayın ardından bir çorbacıdan polisi aradıklarını ve gelen ekiple birlikte karakola gidip ifade verdiklerini kaydeden Polat, bugün de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Avukatlarının da konuyla ilgilendiğini dile getiren Polat, “Savcılık kararıyla o kamera görüntüleri de alınacak. O kişi her kimse emanetimizi ya getirip bize verecek ya da biz sonuna kadar davamızın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.