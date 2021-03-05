Parkenin efsane ismi Shaquille O'Neal ringe çıktı

Dünyanın en büyük şov sporlarından olan Amerikan güreşinde WWE'ye rakip olarak kurulan All Elite Wrestling'de yapılan maçta, eski basketbolcu Shaquille O'Neal ringe çıktı. NBA tarihinin en dominant oyuncularından biri olarak kabul edilen Shaq, dün oynanan All Elite Wrestling karşılaşmasında Cody Rhodes'a rakip oldu.

2019 yılında WWE ve Raw'a rakip olarak kurulan All Elite Wrestling'de önemli bir davetli vardı. NBA efsanesi Shaquille O'Neal güreşteki hünerlerini sergilerken, ilk maçında büyük bir darbe aldı. Gösteri maçı için ringe çıkan Shaq, masanın üstüne düşünce masa da ortadan ikiye ayrıldı.