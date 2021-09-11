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Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı

Caretta Caretta, halatları kesilip, muayene edildikten sonra yeniden denize salındı

11 Eylül 2021 17:21

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından kurtarıldı.

Ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı’na sığındı. Uzun uğraşlar sonucunda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerince yakalanan Caretta Caretta, halatları kesilip, muayene edildikten sonra yeniden denize salındı.

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta

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