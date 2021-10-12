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Park halindeki otomobili böyle kundakladı

Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı güvenlik kamerasına yansıdı

12 Ekim 2021 13:47

Çorum’da park halindeki otomobil, maskeli bir şahıs tarafından kundaklandı. Şahsın otomobili benzinle ateşe verme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 
Çorum’da kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. Yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
 
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, otomobilde çıkan yangını şüpheli bularak inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, otomobilin maskeli bir şahıs tarafından benzinle ateşe verildiği tespit edildi.
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