Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü

Antalya’da aracını temizlerken arkadan gelen bir başka otomobilin çarpması sonucu araçla birlikte savrulan ve sürüklenerek ağır yaralanan taksici, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Bir kişinin de ölümden saniyeler ile kurtulduğu dehşet veren kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede 6 yıldır taksicilik yapan Bircan Alp (62) yolcuları bıraktıktan sonra durağa geri döndü. Alp, bir süre sonra aracını temizlemeye başladı. Temizlik yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen ve kadın sürücünün kullandığı araç, hızla Alp’in aracının arkasına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ağır yaralı olan adama ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlandı. Şahsın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Kadın sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sürücünün karakolda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.