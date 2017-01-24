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Paris'te şoförsüz otobüs denemeleri başladı

24 Ocak 2017 22:56

Fransa'nın başkenti Paris'te, toplu taşımada "şoförsüz otobüs" seferleri kapsamında kısa mesafede deneme amacıyla yolcu taşımacılığına başlandı. Elektrikle çalışan 10 yolcu kapasiteli otobüslerle ilk deneme seferleri Charles de Gaulle Köprüsü'nden Lyon Garı ile Austerlitz Garı arasındaki mesafede gerçekleştirildi. Saatte 7 kilometre hızla yaklaşık 200 metrelik mesafede yapılan deneme seferleri üç ay sürecek. Özel kamera ve sensörlerle donatılan elektrikli otobüsler, kendileri için ayrılan tercihli yolda ilerlerken bu donanımlarıyla çevresindeki insan, araç ve diğer objeleri algılayabiliyor.

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