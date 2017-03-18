Paris'te havalimanında silah sesleri

Paris Orly Havalimanı’nda silah sesleri duyuldu, polisin silahını almaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi. Fransa'nın başkenti Paris Orly havalimanında nöbet tutmakta olan bir askerin silahını alarak havalimanının içindeki bir dükkana sığınan saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Emniyet güçleri Orly Havalimanı’nı boşalttı ve giriş çıkışları yasakladı. Fransa Ulusal Polisi Twitter hesabından havalimanında polis operasyonunu doğrularken, vatandaşlardan yetkililerden gelecek uyarılara uymalarını istedi.