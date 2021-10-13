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Paraşütü açılmayan asker yere çakıldı

Yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı

13 Ekim 2021 09:52

Kolombiya’da eğitim sırasında helikopterden atlayan askerin paraşütü açılmadı. Yere çakılan askerin kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı. 

Kolombiya’nın Tolima eyaletinde yer alan Melgar'da bulunan Askeri Paraşütle Atlama Okulu'ndaki eğitim sırasında helikopterden atlayan Luis Alfonso Garces Vila isimli asker, paraşütü açılmayınca metrelerce yüksekten yere çakıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan eğitim kazasının ardından Luis’in, Tolemaida Hava Üssü'ne 45 dakika uzaklıktaki Girardot'taki bir sağlık merkezine ardından başkent Bogota’daki askeri hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Luis’in kazadan sağ kurtulduğu, sağ bacağının kırıldığı ve vücudunun bazı bölgelerinde ezilme meydana geldiği ifade edildi. Haberlerde ayrıca, Luis’in yere çakılmadan önce yedek paraşütünü açtığı ve bu sayede hayatta kaldığı belirtildi. 

Ordu tarafından ise, paraşütün neden açılmadığı konusunda bir iç soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Paraşütü açılmayan asker yere çakıldıYere çakılan askerKolombiya

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