Para saçma görüntüleri ortaya çıkan kişi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı çıktı; 'maaş' açıklaması da geldi

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, paylaşımlarının ardından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Tek’in Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde asgari ücretin biraz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı AKP'lilerle fotoğrafı ortaya çıkan Hakan Tek'in sosyal medyada hızla yayılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması H.T. para saçıyor” paylaşımlarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Hakan Tek'in Cumhurbaşkanlığı'nda yakın koruma olduğu iddiasının asılsız olduğunu belirtilerek, 1989 doğumlu şahsın Kayseri’deki evinde “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakan Tek'in AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Hakan Tek'in Kültür ve Sosyal İşlerde afiş, kitap gibi işlerde çalıştığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, şunları söyledi:

"Maaşı asgari ücretin birazcık üstünde"

“Uzun yıllardır belediyemizde çalışan Hakan Tek, son 3 yıldır da birimimizde çalışan 150 personelden birisi. Hakan Tek son 12 aydır birimimizde afiş, kitap vb. işler yapıyor. Bundan 1,5 yıl önce de yine dairemizde kitap ve afiş gibi malzemelerin dağıtımını belediyemize ait araçla gerçekleştiriyordu. Maaşı asgari ücretin birazcık üstünde."

“Araba ve paralar başkasına ait"

Hakan Tek'in sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgili de konuşan Özgöncü, “Hakan'ın videoları sosyal medyada paylaşılınca emniyet tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendim. Emniyette verdiği ifadeye ilişkin bazı bilgiler edindim. Hakan 2020 yılında 60 günlüğüne izne ayrılmıştı. O süreçte telefoncu bir arkadaşına yardıma gidiyormuş, o lüks araçlarla ilgili çektiği videolardaki araçlar arkadaşına ait. Ayrıca para videoları da başkasına ait. Başkasına ait videoları sosyal medya hesabından paylaşmış” açıklamasında bulundu.