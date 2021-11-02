Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç oynadı'

Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında 'özel bir ziyaret' notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.