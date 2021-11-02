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Papağan, güvenlik kamerasıyla 'saklambaç oynadı'

Papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

02 Kasım 2021 20:50

Brezilya’da bir papağanın otoyol kenarındaki güvenlik kamerasıyla 'oyun oynadığı' anlar saniye saniye kaydedildi.
 
Brezilya’nın Parana eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarındaki BR-116 otoyolunda 29 Ekim'de güvenlik kameralarına bir papağan takıldı.
 
Papağan, güvenlik kamerasıyla saklambaç oynarken, papağanın kamerayla 'oyun oynadığı' anlar saniye saniye kaydedildi.
 
Arteris Planalto Sul adlı yol izleme şirketinin sosyal medya hesabında 'özel bir ziyaret' notuyla paylaştığı görüntülerde, otoyol kamerasının tepesine tüneyen turkuaz renkteki papağının başını uzatarak, güvenlik kamerasının sağ üst ve sol üst köşesinde birkaç kez belirip kaybolduğu görülüyor.
 
Şirket, papağanın türünü 'amazona aestiva' olarak açıklarken, oyuncu papağanın görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
 
Kaynak: İHA
papağan

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