Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dün, Vatikan'da haftalık vaazını dinleyicilerin katılımıyla birlikte gerçekleştirdi. Ancak Papa'nın konuşması sırasında dinleyicilerden birinin İngilizce "The Church is not the way God wants it" (Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil) diye sesli bir şekilde bağırması nedeniyle kesildi.