Papa Francis'in konuşmasını bölerek 'Kilise Tanrı'nın istediği gibi değil' diye bağırdı

"Birkaç dakika önce bağıran, azarlayan, bir sorunu olan birini duyduk. Sorunun fiziksel mi, psikolojik mi, yoksa ruhsal mı bilmiyorum ama o bizim kardeşlerimizden biri ve zor durumda. Sözlerimi acı çeken kardeşimiz için dua ederek bitirmek istiyorum. Zavallı adam, acı çektiği için bağırıyor. Bu kardeşin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayalım."