Pancar üreticisinden şeker fabrikası isyanı: Kalkmış bana dana getirecem, inek getirecem, lan bırak yalan söyleme!

Ankara'da bir otelde düzenlenen ‘şeker zirvesi'nde konuşan çiftçi Nihat Babaözlü, hükümetin şeker fabrikalarının satılması kararına isyan etti. Şeker pancarı üreticisi Babaözlü, ”Kusura bakmayın ben ömrümde ilk defa otele geldim. Yanlış yaparsam özür dilerim ama o gözünüz gibi baktığınız bebelerin kanser olacağını göreceksiniz. Neredesiniz yahu neredesiniz” dedi. Çiftçi Babaözlü şunları söyledi: “Hepinize iyi günler. Hoş geldiniz hepiniz. Kusura bakmayın ben ömrümde ilk defa otele geldim. Yanlış yaparsam özür dilerim. Yapılan konuşmalara baktığımda ben hiçbir şey anlamadım. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10 da yatıp sabah zantur gibi saat 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum yatamıyorum. Gece 1'e kadar açık oturum izlemek zorunda kalıyorum. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Bu geç kalınmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirlerini ağırlıyor. Laf salatası yapıyorsunuz, lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip gelmiş hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz yahu, neredesiniz? Adam Allah'tan korkar, lafa gerek yok. Burada eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim, bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. Üç kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın, biri uçağı kaçırsın. Ondan sonra iki sene sonra o gözün gibi baktığın bebelerin zehirlenip öldüğünü, kanser olduğunu göreceksiniz siz. Bunun sonu buraya gidiyor." Ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 lira ürettiğin mazotu 1.5 liraya ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriğin kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak yalan söyleme, böyle bir şey olmaz.”