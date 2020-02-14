Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 1 gündür durdurulamıyor

Adana’da pamuk yağı imalatı yapan fabrikada 1 gündür devam eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, perşembe günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları devam ederken yangın tekrardan başladı. Fabrikada balyaların bulunduğu bölümdeki yangın 24 saatten fazladır devam ediyor. Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.