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Palandöken'e raylı sistem kurulacak

04 Ocak 2017 15:51

Doğan Haber Ajansı (DHA) Erzurum muhabiri Zafer Kumru'nun haberine göre, Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini Özelleştirme İdaresinden devraldıktan sonra yaptıkları değişikleri gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken'e turistlerin gezmesi için raylı sistem kuracaklarını bildirdi. Pistlerin çimlendirileceğini, dört mevsim eğlence için park kuracaklarını anlatan Başkan Sekmen, "Bir fon parkımız olsa binlerce çocuklarımız cıvıl cıvıl anneler babalar o vasıtalara binebilseler. Bir raylı sistem oluşturacağız. Dağda bu raylı sisteme binerek insanlar tur atacaklar. Bunu yaz ve kış kullanır hale geleceğiz. Birde macera park yapmayı düşünüyorum" dedi.

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