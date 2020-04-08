Pakistan'da koruyucu malzeme eksikliğini protesto eden 50’den fazla doktor gözaltına alındı

08 Nisan 2020 13:35
Pakistan'da doktorların yeni tip Koronavirüse karşı koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle başlattığı protesto gösterileri sırasında 50'den fazla doktor gözaltına alındı.
Pakistan'da hükümetten koruyucu ekipman tahsis edilmesini talebinde bulunan doktorlar, greve gitti. Ketta kentinde bulunan iki hastanede grev başlatan doktorlar, taleplerinin karşılanmaması üzerine protesto gösterisi düzenledi. Polislerin protestoya müdahalesi sırasında 50'den fazla doktor gözaltına aldı.
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