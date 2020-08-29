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Pakistan’da 150 kişinin öldüğü sel 10 gündür devam ediyor; ordu devreye girdi

8 çocuk üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybetti

29 Ağustos 2020 11:29

Pakistan’da yaklaşık 10 gündür devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller ve meydana gelen kazalar en az 150 kişinin ölümüne yol açtı.

Sindh Eyalet Başbakanı Murad Ali Şah ise yaptığı açıklamada Karaçi'de devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Hayber Pahtunhva eyaleti Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Timur Ali de yaptığı açıklamada, eyalet genelinde bir gecede oluşan ani sel nedeniyle en az 16 kişinin öldüğünü belirtti.

Karaçi’de yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce araç güçlü sel sularıyla şehrin sokaklarında sürüklendi. Pakistan ordusunun en az 10 bin kişiye yiyecek sağladığı ve bölge sakinleri için yardım kamplarının kurulduğu belirtildi. Karaçi’de hayatını kaybedenlerden aralarında çocukların da bulunduğu 8’inin üzerine duvar düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

 

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pakistankaraçisel felaketiMurad Ali ŞahSindh Eyalet BaşbakanıAfet Yönetim Ajansı SözcüsüTimur Ali

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