Özlem Zengin: Annem ve babam başörtüsü takmamı zor kabul ettiler; arkadaşlarım bana "Selamünaleyküm", anneme "Merhaba" derlerdi

Konuk olduğu programda kendisi hakkındaki bilinmeyenleri anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ben başımı örttüğümde annem başörtülü değildi, hala da başörtülü değil. Annem ve babam benim başörtüsü takmamı zor kabul ettiler" dedi. Zengin ayrıca başörtülü arkadaşlarının yolda karşılaştıklarında annesine "Merhaba", kendisine ise "Selamünaleyküm" dediklerini söyledi.

Haber Global'de Buket Aydın'ın programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ailesine ve özel hayatına ilişkin birçok detayı da izleyicilerle paylaştı.