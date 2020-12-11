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Özgür Özel'den Aile Bakanı Selçuk'a: Sizin iftihar ettiğiniz bu tabloda emekçiler intihar ediyor

"425 milyon TL vergi borcunu sildiğiniz Cengiz inşaat 370 milyon TL değerinde lüks uçak almış"

11 Aralık 2020 10:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda devam eden 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne dair görüşmelerde olumlu bir tablo çizdiklerini söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e tepki gösterdi. 

Samsun'da Canik ilçesinde bir kişinin eline aş ve iş yazarak intihar etmesini ve aynı gün Cengiz Holding'in sipariş ettiği özel jeti hatırlatan Özel, "425 milyon TL vergi borcunu sildiğiniz Cengiz inşaat 370 milyon TL değerinde lüks uçak almış. Biz 425 milyon TL silmişiz, adam 370 milyon TL’lik lük uçak almış. Samsun’da vatandaş ölmüş avucunun içinde ‘iş aş’ yazıyor. Sizin iftihar ettiğiniz bu tabloda emekçiler intihar ediyor” dedi.

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ETİKETLER

CHP Grup Başkanvekili Özgür ÖzelEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezAileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukCengiz Holdingözel jet

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