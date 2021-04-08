Özgür Özel: Seçim iple çekilmektedir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Afyonkarahisar'da ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Özel burada Partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, "Seçim iple çekilmektedir" dedi.

Özel, "Vatandaşın derdi var, derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için, beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir” diye konuştu.

"CHP'ye üyelik suç değil"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi için bildiri yayımlayan emekli amiraller için de konuşan Özel şunları kaydetti:

"Bir darbe bildirisi olursa bütün millet karşı dururuz. 4 tanesi CHP'ye üyelermiş diyorlar, birincisi yapılan iş suç değil, ikincisi CHP üye olmak suç değil"

Özel, Koronavirüs vaka ve ölüm artışlarına yönelik ise "Dün Türkiye’de tam 276 vatandaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti. Bu salgının başından beri ulaşılan en yüksek rakam. Önceki gün 224’tü, korkarız bu gece 300’den fazla bir rakamla karşı karşıya kalacağız ve bu ölen herkesin annesi var, babası var, kardeşi var, çocuğu var, yakınları var ve rakamdan ibaret değiller" diye konuştu.

Özel ayrıca Dünya Romanlar Günü'nü kutladı. Özgür Özel: "Bugün Dünya Romanlar Günü’nde Afyon’daki Romanlara, Türkiye’deki Romanlara, bütün dünyadaki Romanlara eşitliği, kardeşliği, nefret söylemine karşı mücadeleyi ve güzel günlerde birlikte olmayı vaat ederek Afyonkarahisar Romanlar Derneği’nin şahsında Türkiye’deki ve dünyadaki tüm Romanların Romanlar Günü’nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.