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Özgür Demirtaş'tan 'kumbarasında para biriktiren vatandaş' için dört senaryo: Çamaşır suyu biriktirse daha iyi kazanırdı

"Enflasyonu olan para birimi kumbaraya atılmaz kardeşim"

21 Aralık 2020 11:40

T24 Haber Merkezi

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, Ağustos ayında medyada yer alan "7 yıl boyunca madeni para attığı kumbarasından 12 bin 800 TL çıktı" haberinden yola çıkarak para biriktirenlere tavsiyede bulundu. Habere konu olan para miktarını dolar, altın, 100 büyük Türk şirketi ve 100 büyük ABD şirketine yatırım senaryoları ile inceleyen Demirtaş, çıkan sonucu paylaşarak "Enflasyonu olan para birimi kumbaraya atılmaz kardeşim" dedi. 

Youtube kanalında yayınladığı videoda Türk lirasının enflasyona tabi bir para birimi olduğunu hatırlatan Demirtaş, "Kumbaraya attığınız her bir para birimi her saniye değerini kaybediyor. Kumbaraya o parayı atmak yerine kalkıp çamaşır suyu alsanız. Emin olun 7 yıl sonra o çamaşır sularını 12 bin 800 liradan çok çok daha fazlasına satarsınız" dedi. 

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