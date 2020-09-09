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Özge Ulusoy'un yıllar önceki hali şaşırttı; 'şeytan' rolünde

09 Eylül 2020 13:58

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Özge Ulusoy'un 2008 yılında oynadığı bir televizyon filmi projesinde 'Şeytan' rolüne hayat verdiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Ulusoy'un rolünü izleyen kullanıcılar bu görüntülerle ilgili çok sayıda yorumda bulundu.
 
Özge Ulusoy, yıllar önce yer aldığı bir proje ile gündeme geldi. Kariyerinde modellik dışında oyunculuğun da önemli bir yer tuttuğu ünlü isim 2008 yapımı Dilek Ağacı adlı filmde televizyon izleyicisinin karşısına ‘Şeytan’ rolünde çıkmış.
 
Kanal 7’de 2008 yılında yayınlanan ‘Dilek Ağacı’ adlı filmde koyu makyajıyla ‘şeytan’ rolünü canlandıran Ulusoy’un bu görüntüsünü görenler tanımakta zorlandı. 

 

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