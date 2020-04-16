Özge Terkoğlu, Barış Terkoğlu'nun Korona günlerini anlattı: Hukuk kırıntısı arıyoruz; şu an hastalansa haberim olmayacak

İnfaz indirimi düzenlemesi sonrası tahliyeler başladı. 5 Mart'tan bu yana cezaevinde bulunan Barış Terkoğlu ise tahliye edilmeyen gazetecilerden biri.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun cezavindeki sürecini anlatan Özge İzdeş Terkoğlu, cezaevlerindeki yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri konusunda kendileri ile bir bilgi paylaşılmadığını ve koşullara ilişkin şeffaflık olmadığını söyledi. İzdeş Terkoğlu, “Barış hastalansa haberimiz bile olmayabilir“ dedi.

"Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haber sebebiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek" gerekçesiyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun eşi Özge İzdeş Terkoğlu, eşinin cezaevinde içinde bulunduğu koşulları ve yeni infaz düzenlemesine gazetecilerin dahil edilmemesine yönelik görüşlerini Şirin Payzın'a anlattı.

Eşinin salgının Türkiye’ye geldiği açıklamasından önce tutuklandığını hatırlatan İzdeş Terkoğlu, Koronavirüs nedeniyle getirilen görüş yasağından bu yana haftada bir gün telefonla görüştüklerini söyledi. Cezaevlerinde verilen birçok hizmetin artık verilmemeye başlandığını ifade eden İzdeş Terkoğlu, “Barış ve sonradan tutuklanan gazeteciler hâlâ tek kişilik koğuşdalar. Verilen birçok hizmet eskisi gibi verilemiyor. Benimle telefonla görüşmek dışında sadece gardiyanla görüşebiliyor” diye konuştu.

Cezaevindekilerin günlük hayatlarında yaptıkları şeylerin kendi inisiyatiflerine bırakılmadığını hatırlatan İzdeş Terkoğlu, "Biz dışarıda o kadar dikkatli bir şekilde yaşamamıza rağmen bu hastalığa yakalanma riskimiz çok yüksek. Cezaevinde ise edilgen bir durum var. Kendilerine verilen tepsiyi alıp yemek yiyorlar, nasıl hareket edeceklerine dair kurallara itiraz etme hakları yok” dedi.

Barış Terkoğlu’nun tutuklanmadan önce de tehdit edildiğini söyleyen İzdeş Terkoğlu, “Daha önce çıkardığı Metastaz kitabının öncesinde ölüm tehditleri aldılar. Ondan öncesinde yeniden tutuklanmaları istenmişti. Barış zaten bir takım tehditleri sürekli alarak ve bunları göze alarak yazmaya devam ediyor. Tutuklu olduğu dönemde de duruşumuzdan taviz vermeyerek mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşinin 9 yıl sonra yine gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını söyleyen İzdeş Terkoğlu, “Aradan geçen bunca zaman boyunca hep bu tehditlerle yaşamaya alışmışız sanırım. İçimde tabii çok büyük bir öfke var. Eskiden FETÖ vardı ve onlara bunu yapmaya izin veren bir iktidar vardı. Bugün FETÖ yok ama yine aynı şeyler var. Hatta görüyoruz ki o dönem tutuklanmasında rol oynayan savcılar da tahliye ediliyorlar. Büyük bir haksızlığa tanık olurken tabii ki öfkeleniyorum” diye konuştu.

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