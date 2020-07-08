Özge Özpirinçci'den 'Kadın' dizisinin tanıtımı için İspanyolca mesaj

İspanya’nın en büyük medya kuruluşlarından Atresmedia TV Grubu, FOX TV'den Kadın dizisinin yayın haklarını satın aldıktan sonra ilk kez dün akşam Mujer adıyla yayınlandı. Yayınlandığı dönem dizinin başrolünde yer alan Özge Özpirinçci ise dizinin tanıtımını İspanyolca yaparak şaşırttı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, dün akşam Instagram hesabından paylaştığı videoda dizinin İspanya’daki Atresmedia TV’de Mujer adında yayınlanacak ilk bölümü için akıcı bir şekilde İspanyolca konuştu, heyecanını dile getirdi.