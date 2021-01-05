Berkin Elvan'ın ablası paylaştı: Seni hep böyle hatırlayacağım

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından vurularak hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan, kardeşinin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı görüntüleriyle kutladı.

Videoda, Elvan'ın ablasının söylediği Grup Yorum'a ait 'Nenni' parçası eşliğinde Berkin'in arkadaşlarıyla eğlendiği görüntüleri yer alıyor.

"Seni hep böyle hatırlayacağım" diyen Özge Elvan, Berkin'in farklı zamanlarda arkadaşlarıyla eğlenirken çekilen görüntülerinden derlenen videoyu ''Gülen yüzünle, haylazlığınla, mücadelenle. Ama asla affetmeyeceğim onları, sana ölümü reva görenleri, hayatını çalanları. İyi ki doğdun kardeşim, umut oldun yaşam oldun. Bekleyiş nedir onu öğrettin. Seni çok seviyorum, seni çok özledim'' ifadeleriyle paylaştı.

Ailesi: Bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz

Berkin Elvan'ın ailesi tarafından açılan Twitter hesabından da "Senin için, bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle paylaşılan video ile birlikte "Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Berkinimiz büyümüyor, geçen zaman yaralarımızı iyileştirmiyor Senin için, bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz İyi ki doğdun oğul, daima bizimlesin, daima seninleyiz Ablasının sesinden Berkin'e..." ifadeleri kullanıldı.