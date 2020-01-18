ÖZET | Anadolu Efes, LDLC ASVEL’i 101-74 mağlup ederek EuroLeague’de üst üste 5. galibiyetini aldı

Turkish Airlines EuroLeague’in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında ağırladığı LDLC ASVEL’i 101-74 mağlup ederek EuroLeague’de üst üste 5. galibiyetini aldı ve haftayı da 20 maçta 17 galibiyet ile lider tamamladı.

Turkish Airlines EuroLeague’in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fransız ekibi LDLC ASVEL’i konuk etti.

Temsilcimiz, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 101-74’lük skorla kazanmayı başardı.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Efes, 20. maçında 17. galibiyetini alarak çift maç haftası sonunda liderliğini sürdürdü.

Anadolu Efes’in oyun kurucusu Shane Larkin, 29 sayının yanı sıra 6 ribaunt ve 7 asistle oynadı.