Özdemir Asaf'ın sesinden: Sana gitme demeyeceğim ama gitme Lavinia...

"Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz" ve "Sana gitme demeyeceğim, Ama gitme Lavinia / Adını gizleyeceğim, Sen de bilme Lavinia" mısralarının sahibi, Cumhuriyet dönemi Türk şairlerden Özdemir Asaf’ın bugün 36’ncı ölüm yıldönümü. 28 Ocak 1981 yılında, 57 yaşında hayata veda eden usta şairin eserleri, birçok şarkıcıya ilham olmuş, farklı yorumlarla kulaklarımızda yer etmişti. Şairin 1957 yılında kaleme aldığı 'Lavinia' şiiri de, şarkıcı Feridun Düzağaç'ın yorumuyla akıllara kazınmıştı. İşte Özdemir Asaf'ın sesinden, Lavinia...