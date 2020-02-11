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Arşiv görüntüler Mehmet Metiner'i yalanladı

11 Şubat 2020 15:00

CNN Türk ekranlarında canlı yayında bir araya gelen İyİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner arasında sığınmacılara yönelik tartışma yaşandı.

Özdağ'ın, Erdoğan'ın Bulgaristan'dan gelen 300 bin Türk için söylediği "Bunlar casus mu, değil mi?" sözlerini hatırlatması üzerine Metiner, "Ben danışmanıydım öyle bir şey yok" dedi. Metiner'in sözleri üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın Refah Partisi'nin Erzincan Kongresi'nde yaptığı konuşmayı paylaştı. 

CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Türkiye'nin Suriye politikası ve İdlib'den gelen göç dalgasına yönelik önlemler konuşuldu. Türkiye'ye doğru gelen göç dalgasının ülkenin güneyindeki demografik yapıda değişim yaratacağını tartışması yaşandı. 

Ümit Özdağ, Erdoğan'ın, Bulgaristan'dan göç eden ve Türkiye'ye kabul edilen 300 bin Türk için "Bunlar casus mu, değil mi?" sözlerini hatırlatması üzerine Metiner, "Ben o dönem danışmanıydım öyle bir şey yok" dedi. Metiner'in cevabı üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın o sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. 

 

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