Özdağ'dan Soylu hakkında çarpıcı iddialar: Beni ve başkalarını izletiyor, hesaplarımızı kontrol ediyor; bir polis beni komplo konusunda bilgi verdi

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Suriyeli karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu. Özdağ, İçişleri Bakanlığı'ndan bir polisin genel merkeze gelerek kendisini uyardığını, Zafer Partili görünümlü kimi hesaplardan 5-6 ilde karışıklık çıkarılacağını aktardığını söyledi.



Özdağ konuyla ilgili "Soylu liderliğinde Zafer Partisi'ne bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili bir kaç gün önce bir polis genel merkeze ziyaretime geldi. Bana verdiği bilgide kimlerle kimin telefon konuşmasını yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da teyit ettim. Zafer Partili görünümlü hesaplar üzerinden 5-6 ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altında tutmak isteyecekler. Atamanlar diye bir grup var. Sağda solda Suriyeli,Afganlı dövüyorlar. Facebook üzerinden yayınlıyorlar. 1 ay önce suç duyurusunda bulunduk. Bundan 2 ya da 3 gün önce biz kapattık dağıldık dediler. Anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Bunun arkasında kim olduğunu tahmin edebilirsiniz" diye konuştu.



Özdağ iddialarını sürdürerek Soylu'nun kendisini ve birçok insanı izlettirdiğini, yemek yediği restoranlardan kredi kartı ödemelerini toplattırdığını söyledi.



Özdağ'ın iddiasına göre Soylu, polisin kaynaklarını şahsi emelleri ve şantaj için kullandığını ifade etti.

Ataman Kardeşliği isimli grubun Twitter hesabından 27 Nisan'dan beri paylaşım yapmadığı ancak aynı isimli Telegram hesabı üzerinden Özdağ'a destek vererek "Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde toplanıyoruz" çağrısı yaptığı görüldü.