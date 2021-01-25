Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımı yorumlara kapattı

Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek şikayette bulunan Feyza Aktan'ın "Tek derdim oğlumun velayetinin bende kalması" açıklamasının ardından Özcan Deniz'den de paylaşım geldi. Deniz, oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak “Gerisi boş” ifadelerini kullandı. Özcan Deniz bazı kullanıcılardan tepki aldığı Instagram paylaşımını yorumlara kapattı.

Aktan dün Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz. Tek derdim çocuklarımın velayetinin benden alınmaması" demişti.

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Özcan Deniz de oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak “Gerisi boş” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

Özcan Deniz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim.

"Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm.

"Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim."