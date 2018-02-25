Ozbi'den Ali İsmail Korkmaz için şarkı: Uyan Ali'm uyan, uyanmaz oldun...

Gezi Parkı gösterilerinde, 'Asi' isimli şarkıyla da büyük beğeni toplayan başarılı rap sanatçısı Ozbi, eylemde darp edilerek hayatını kaybeden üniversiteli Ali İsmail Korkmaz için şarkı yayımladı. Eskişehir'de 2-3 Haziran 2013'te Gezi Parkı gösterileri sırasında üniversiteli Ali İsmail Korkmaz bir grup polis ve sivil tarafından dövülmüş ve 38 gün sonra, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetmişti. "Uyan Ali'm" isimli halk türküsünün nakaratının yer aldığı ve aynı ismi taşıyan şarkının kalan sözleri vokal ve söz yazma tekniğiyle bilinen Ozbi tarafından yazılırken, müzikte de yine Ozbi'nin imzası var. 24 Şubat gecesi yayımlanan şarkının videosu, kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.