Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

A Milli Takım ve Fenerbahçe futbolcusu Ozan Tufan ve Rojin Haspolat dünya evine girdi. Çift, sahneye Fenerbahçe taraftarıyla özdeşleşen 'Mohikan Marşı' ile çıktı.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi. Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yaptı.

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çifti, Fenerbahçe taraftarıyla özdeşleşen 'Mohikan Marşı' eşliğinde sahneye çıktı. 'Mohikan Marşı' 1992 yapımı 'Son Mohikan' filminin jenerik müziği olarak dünyaca tanındı.