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Oyuncu Ufuk Bayraktar, kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü

Bayraktar'ın habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurduğu iddia edildi

01 Eylül 2020 15:32

Oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam İstanbul Cihangir'de kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü. 

Ağustos ayı başlarında başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ufuk Bayraktar yine gündem oldu. Uçankuş'ta yer alan habere göre: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski'nin gençliği karakteri ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam da Cihangir'de olay çıkardı. Bayraktar'ın habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurduğu iddia edildi. 

Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Sinema Tv Sendikası, olayın takipçisi olacağını açıklamıştı. 

TIKLAYINIZ - Oyuncu Ufuk Bayraktar'a dizi setinde fiziksel ve sözlü taciz suçlaması

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