Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs'ı kutladı. Meltem Cumbul, Twitter hesabından paylaştığı videoya, ''Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs kutlu olsun'' notunu düştü.

Cumbul videoda Orhan Veli'nin 'Bedava' şiirini okudu.

Şiirin dizeleri şöyle;

"Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava."