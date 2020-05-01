T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'

01 Mayıs 2020 19:04

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs'ı kutladı. Meltem Cumbul, Twitter hesabından paylaştığı videoya, ''Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs kutlu olsun'' notunu düştü. 

Cumbul videoda Orhan Veli'nin 'Bedava' şiirini okudu. 

Şiirin dizeleri şöyle; 

"Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava."

 

ETİKETLER

oyuncumeltem cumbul1 mayısmesaj

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Haziran 2020

Bingöl’de depremin yaraları sarılıyor

Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar, şüpheli paketin patlatılmasını izlediler

Eşi Patricia Callero'dan Fernando Muslera'ya hastanede doğum günü sürprizi

Görüntüler Sivas'tan; bir kadın işitme kaybı yaşadı: Bomba düşmüş gibi korktuk

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Yemek olarak servis edilmek için' tutulan 700 kedi kurtarıldı...

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

LGS'ye 5, YKS'ye 11 gün kaldı; Bilim Kurulu sınav provasını...

Enver Aysever'den Başak Demirtaş'a cinsiyetçi söylemde bulunan zanlı için "Partisini...

MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Yemek olarak servis edilmek için' tutulan 700 kedi kurtarıldı...

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24