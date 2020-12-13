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Oyuncu Melek Baykal'dan kısıtlama olan günde oluşan trafiğe tepki: Bu Korona bitmez...

"Görevli trafik polisi, 'Her arabanın elinde bir izin belgesi var, bizde şaşırdık' dedi"

13 Aralık 2020 16:02

Kişisel Instagram hesabından bir video paylaşan oyuncu Melek Baykal, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün için, yolda oluşan trafiği aktararak isyan etti. Baykal, paylaştığı videoda "Bu korona bitmez" diye sitem etti.

Baykal videoda şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi dostlar vaziyeti görüyor musunuz bilmiyorum ama, biz sete gidiyoruz, Valilikten özel iznimiz var. Mecburen çalışıyoruz. Bakar mısınız ya, bu nasıl… Cumartesi, sokağa çıkma yasağı var ve trafikten biz yol alamıyoruz. Bu nasıl denetimdir, nedir bu? İnanılmaz bir trafiğin içindeyiz, görüyor musunuz? Her yer böyle. Şuraya bakın, güya hafta sonu, sokağa çıkma yasağı var? Bu korona bitmez dostlar, bu ülkede bitmez."

Baykal o anları şu not ile paylaştı; 

"Hakikaten kafayı yiyeceğim. Görevli trafik polisinin yayında yavaşlayıp sordum özellikle....
Bu araçların hepsi mi görevli diye.. O kadar bıkmışlar ki.... 'Melek hanım her arabanın elinde bir izin belgesi var, bizde şaşırdık, insanlarımız çok duyarsız' cevabını verdi.... Böyle olursa bu ülkede Covid bitmez."

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