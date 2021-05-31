Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı görüntüleri yayınlandı

31 Mayıs 2021 12:44
Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı.
Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan Aksum, otomobilin kontrolünü kaybedip refüjdeki ağaca çarpıp takla atmıştı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarılmıştı.
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