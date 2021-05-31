T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı görüntüleri yayınlandı

31 Mayıs 2021 12:44

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. 

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan Aksum, otomobilin kontrolünü kaybedip refüjdeki ağaca çarpıp takla atmıştı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarılmıştı. 

 

Oyuncu İlker Aksumtrafik kazasıkaza anı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Temmuz 2021

İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Tüm kavuşmalar mutlu, bütün bayramlar kutlu olsun, İstanbul gibi

Formula 1 pilotu Vettel, yarış sonrası tribünde çöp topladı

Tunç Soyer’den Gediz Nehri için çağrı: Çok acı tablolarla karşı karşıya kaldım, vakit mücadele vakti!

Bakan Varank: Uzay aracımızın tasarımına başladık

CHP'li Başarır: Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan AYM üyesi İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı, atılmadı mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24