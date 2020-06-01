Oyuncu Gürgen Öz'den, '18 yaş altı için sokağa çıkma yasağının devamına' eleştiri: "Bu gençler ne yapacak?"

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile normalleşme sürecinde 18 yaş altı gençlerin karantinada tutulmalarını eleştirdi ve onların da seslerinin duyulmasını istedi.

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde pek çok işletme yeniden çalışmaya başlarken, milyonlarca insan da iş başı yaptı. Yaşanan bu durumla ilgili bir paylaşımda bulunan Gürgen Öz, karantina sürecinde çektiği videolarına bir yenisini daha ekledi.

Öz yaptığı paylaşımda herkes için normalleşme başlarken 18 yaş altı gençlerin evlerinde kalmak zorunda olmalarını eleştirdi.

Gürgen Öz paylaştığı videonun altına şunları yazdı:

“Normalleşme süreci açıklandı… Herkese hayırlı olsun! Yalnız bu sürecin sonunda enerjisini atamayan gençler, ‘sizinki can da bizim ki patlıcan mı?’ diyerek anormalleşecek ve sanırım bizi boğacaklar! Hele ki onlara yasak var ama kreşler açık! Kreşe de biz gideceğiz her halde, rehabilite amaçlı, içimizdeki çocuğu tekrar bulmak için! Süreç şu zaman kadar gayet başarılı yönetildi ama bence çocuklar için daha makul bir çözüm bulunabilir… Hele ki bu yaz sıcaklarında… Onlar ve ebeveynler için elbette…Gençler sizi anlıyorum… Az daha sabır…”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin 28 Mayıs'ta alınan yeni kararları açıklamıştı. Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altına uygulanacak şekilde değiştirildiğini belirtmişti. 0-18 yaş grubunun tamamının çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkabileceği de belirtilmişti. .