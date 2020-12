Oyuncu Eda Ece'den, taciz iddiasıyla gündeme gelen Talat Bulut ile 'hızlı' vedalaşma

Daha önce dizinin kostüm görevlisi Özge Ş.'yi taciz etmekle suçlanan ve 85. bölümde Yasak Elma dizisinin kadrosundan ayrılacak olan oyuncu Talat Bulut, iş arkadaşlarıyla vedalaştı. Aralarının uzun süredir iyi olmadığı bilinen Talat Bulut ve oyuncu Eda Ece’nin vedalaşması ise gündem oldu.

Kısa bir sarılma ile vedalaşan Eda Ece için Talat Bulut, Instagram hesabından sitem ettiği bir paylaşımda bulundu. Vedalaşma anında çekilen videoyu paylaşan Bulut, “Teşekkür ederim sevgili Eda Ece. Kısa ama hızlı veda… tam 8 saniye. Her bölümden 1sn alsam 85 sn eder. Uzun kaldı, 0.5 sn alsam 45 sn eder, yine uzun kaldı. 85 bölüm demek daha iyi. Her şeye rağmen her şey güzeldi” ifadelerini kullandı.

İkilinin arası 2018 yılında Talat Bulut’un set çalışanını taciz ettiği iddiaları nedeniyle bozulmuştu.

Oyuncu Talat Bulut’un son sahne çekimi sonrası yapımcı Fatih Aksoy da dün bir veda konuşması yapmıştı. Aksoy konuşmasında “Yasak Elma için anlaştığımız ilk oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız” demişti.

Instagram hesabından o anlara ilişkin paylaşımlar yapan Talat Bulut da “Veda… Fatih Aksoy’un bana vedası. Eğlenceli ama hüznü bende saklı unutulmaz anlar…” ifadelerini kullanmıştı.

Talat Bulut'un adı geçen yıl, Yasak Elma dizisinin setinde bir çalışanı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, ünlü oyuncuya rol arkadaşları tarafından da tepki gösterilmişti. Yaşanan süreçte Bulut'la yola devam edilirken, pandemi sürecinde diziye ara verilmişti.

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Talat Bulut'un ayrılığının perde arkasını, köşesinde "Görevli bir kızı tacizle suçlanan Talat Bulut kadrodan çıkarıldı..." diye yazmıştı.

