Oyuncu Buse Varol'un 'Bir Başkadır' dizisinin Meryem'ini taklit ettiği anlar viral oldu

Şarkıcı Alişan' ın eşi, oyuncu Buse Varol , oyuncu Öykü Karayel 'in 'Bir Başkadır' dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu Instagram'da viral oldu.

Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı Netflix yapımı Bir Başkadır dizisini izleyen Buse Varol, dizideki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Alişan o anları Instagram'da hesabından paylaştı.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Varol'u çok başarılı bulurken bir kısım da oyunculuğunun yetersiz olduğunu söyledi.