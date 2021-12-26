Oyuncu Burcu Biricik: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

Yakın zamanda yaşanan hayvan saldırılarının ardından belediyelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını takiben sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başladı. Oyuncu Burcu Biricik sosyal medya hesabından paylaştığı video da sokak hayvanlarının toplanmasına tepki gösterdi.

Biricik video da, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.