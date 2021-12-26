T24 LogoT24 Logo
Haberler

Oyuncu Burcu Biricik: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

"Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?”

26 Aralık 2021 15:23

Yakın zamanda yaşanan hayvan saldırılarının ardından belediyelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını takiben sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başladı. Oyuncu Burcu Biricik sosyal medya hesabından paylaştığı video da sokak hayvanlarının toplanmasına tepki gösterdi.

Biricik video da, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.

Burcu BiricikSokak HayvanlarıKöpekKediBarınak

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul, bir emlak projesidir

Babacan: Başarının sırrını bir kere daha vereyim; güven

AKP'li Göksu: 2023'te Allah nasip ederse kendi doğalgazımız çıktığında Allah'ın izniyle o daha da düşecek

BAE’li sanatçı Hüseyin El Cesmi, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi

Arızalanan uçak otoyola acil indi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24