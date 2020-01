Oyuncak tabancalı üniversite öğrencisini böyle vurdular!

ABD polisi New York kentinde evinde elinde silah ve bıçakla polise direnen 31 yaşındaki üniversite öğrencisi Miguel Richards’ı öldürdü. New York Polis Teşkilatı (NYPD) ise elinde oyuncak tabanca ve bıçakla polisin karşısında duran genç adamın ölümüne ilişkin bir video paylaştı. Üniversite öğrencisi Miguel Richards, 6 Eylül'de kaldığı evde polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından Richards'ın elindeki silahı bırakması yönünde defalarca uyarıldığını ancak silahı elinden bırakmadığını açıkladı. Olayın ardından New York polisini suçlayan Richards'ın babası oğlunun soğukkanlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti. Sert müdahaleleriyle bilinen ABD polisi ise olaya ait videoyu yayınladı. Yayınlanan videoda ise New York polisinin Richards'a defalarca silahını bırakması yönünde telkinde bulunduğu ancak adamın buna hiçbir şekilde yanıt vermediği görülüyor. Toplamda 16 dakika süren videoda, elinde oyuncak tabanca ve bıçak bulunduran adamın polis tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler de bulunuyor. Richards'ın elinde oyuncak tabancayla polise neden direndiği ise bilinmiyor.